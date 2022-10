“Dialogo con M5s è inevitabile”, Antonuzzo: “Si parta dai temi, Greco insufficiente”

Gela. “Una proposta per la città va fatta partendo dai temi. E’ interessante l’iniziativa del Movimento cinquestelle per costruire una sorta di animazione, proprio per un progetto amministrativo”. Emanuele Antonuzzo, anche tre anni fa perorò la causa civica, anche se prese poi le distanze dopo che il progetto iniziò a confluire intorno a figure più marcatamente politiche. In estate, il gruppo di “Impegno civico cittadino” ha ripreso le fila del discorso e chiaramente si osservano con attenzione gli sviluppi in corso. Antonuzzo pare piuttosto propenso ad aprire un dialogo con i pentastellati. Altre entità civiche lo stanno facendo. Grillini e “Rinnova”, di recente, hanno confermato i contatti. “La mozione di sfiducia? Devo dire che è sempre una sconfitta politica – spiega Antonuzzo – però, fino ad oggi, il sindaco ha dimostrato insufficienza politica e amministrativa. Spero a breve di poter contattare il senatore Pietro Lorefice, anche per valutare quale sia la loro idea di città. La mozione di sfiducia, peraltro, arriva in un momento particolare, con il parere negativo dei revisori al bilancio di previsione”. I grillini non nascondono di voler avanzare verso un’alleanza che dia spazio anzitutto alle forze civiche che non si sono schierate con Greco.