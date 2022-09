“Dialogo con Schifani per i temi della città”, Greco: “Azzeramento? Troveremo soluzioni”

Gela. “Mi auguro che ci sarà una piena collaborazione anche con il nuovo presidente Renato Schifani, così come già accaduto con l’ex presidente Musumeci”. Il sindaco Lucio Greco, che in campagna elettorale si è schierato proprio a sostegno dell’ex presidente del Senato, ora governatore siciliano, pone subito delle priorità. “Chiederemo il massimo impegno ai deputati eletti nel territorio affinché si affrontino tante questioni importanti che riguardano la città – aggiunge – ci sono diversi temi aperti. Il governo nazionale, che ormai è chiaramente di centrodestra, a trazione Meloni, dovrà dare subito risposte anzitutto su un caro prezzi che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese”. Il sindaco, che si è avvicinato decisamente al centrodestra, si attende che da Schifani arrivi una piena apertura, sfruttando sponde politiche come quelle di Forza Italia, che ha riconfermato il parlamentare Michele Mancuso (da sempre sostenitore della giunta dell’avvocato), e di Fratelli d’Italia, che ora schiererà all’Ars Giuseppe Catania (sindaco di Mussomeli). Il terzo parlamentare del territorio è il grillino Nuccio Di Paola, a sua volta uscente e riconfermato. Con il sindaco in area centrodestra, cade il progetto civico? Non sembra così scontato.