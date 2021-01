Diciannove nuovi positivi in città ma 89 guariti: Asp conferma decesso per Covid

Gela. C’è un’inversione di tendenza tra il numero di nuovi contagi e quello di guariti in città. Nelle ultime ventiquattro ore, secondo i dati Asp, sono diciannove i nuovi positivi, in isolamento domiciliare. Ottantanove, invece, i guariti. L’Asp conferma il decesso per Covid di un’anziana gelese, come riportato solo poche ore fa. Tre pazienti gelesi sono stati ricoverati in degenza ordinaria. Uno invece è stato dimesso.