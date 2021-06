“Dieci anni fa si votò per l’acqua pubblica”, Forum: “Revocare contratto con i privati”

Palermo. Sono trascorsi ormai dieci anni dal referendum che sancì il ritorno alla gestione pubblica del servizio idrico, ma ad oggi, anche sul territorio, sono ancora i privati a portare avanti l’intero sistema, che risente di disservizi e inefficienze, oltre che di costi sempre maggiori. Gli esponenti del Forum per l’acqua pubblica, la scorsa settimana, con un sit-in a Palermo, hanno voluto ricordare l’esito del referendum, mai rispettato. “Dieci anni fa la maggioranza assoluta degli italiani e dei siciliani 27 milioni, ha dato alla politica una indicazione inequivocabile: acqua pubblica, fuori i profitti dalla gestione dei servizi pubblici, no al nucleare. Ma quanto vale la volontà popolare? Il Forum siciliano dei movimenti per l’acqua e i beni comuni lo ha chiesto con un appello pubblico al governo ed all’Assemblea Regionale, a tutte le forze politiche, a tutti i sindaci siciliani. Si chiede alla Regione di rispettare la legge 19/2015 che dichiara l’acqua un diritto umano inalienabile non assoggettabile a ragioni di mercato, la cui gestione è realizzata senza finalità lucrative e di conseguenza di avviare il recesso dalla convenzione con Siciliacque spa per il 75 per cento della multinazionale francese Veolia. Ai sindaci – spiegano – di individuare a livello di ambito un’azienda speciale consortile quale gestore pubblico. Alle forze politiche di esprimersi, gestione pubblica e partecipativa o mercificazione e profitto?”.