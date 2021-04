Dieci nuovi positivi al Covid in città, linea sale a 121: tre guariti

Gela. Dieci nuovi positivi al Covid in città (sono in isolamento domiciliare) e la linea del contagio continua a crescere, ora è a 121. I guariti, nelle ultime ventiquattro ore, sono tre. Non si registrano, invece, nuovi ricoveri né decessi in città. Nel territorio, i nuovi positivi sono 19 pazienti di Mazzarino, 7 di Niscemi, 6 di Caltanissetta, 1 di San Cataldo e 1 di Mussomeli.