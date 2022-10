“Differenziata rifiuti e riciclo da aumentare”, in piazza dibattito con Legambiente

Gela. Stamattina in piazza Roma si è tenuto un incontro sulla raccolta differenziata e l’economia circolare dal titolo “Un salto di qualità per l’Economia Circolare”. L’evento rientra fra le tappe del tour della carovana sul ciclo rifiuti che Legambiente sta tenendo sul territorio nazionale.

“Quello di oggi è un incontro che sta molto a cuore all’amministrazione per migliorare la qualità della vita e dei servizi nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Lucio Greco – siamo inoltre felici della grande affluenza dei giovani che vanno formati al rispetto dell’ambiente e della pulizia”.

“Con questa carovana stiamo raggiungendo i Comuni medio-grandi che contano più di 40mila abitanti ma che sono sotto il 65 per cento di raccolta differenziata. Questo obiettivo doveva essere raggiunto nel 2012. Dieci anni dopo non ci siamo ancora riusciti, in più oggi i parametri ed obietti sono cambiati e chiedono non solo la raccolta differenziata ma anche il riciclo minimo del 65 per cento. Cambiano così i modelli di gestione del servizio che devono essere più puntuali ed efficaci e che devono premiare chi inquina di meno, chi produce meno rifiuti indifferenziati. Occorre creare dei centri di riuso dei materiali e dei centri comunali di raccolta”, ha aggiunto Tommaso Castronovo, responsabile di Legambiente Sicilia.