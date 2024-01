“Difficoltà enormi”, Costa: “Il settore servizi sociali rischia la paralisi quasi totale”

Gela. Le prospettive sono tutt’altro che favorevoli. La questione rientra nel lungo elenco di emergenze amministrative e ieri è stata riproposta nel corso della riunione indetta dal sindaco Lucio Greco. “Il settore servizi sociali, senza personale in numero sufficiente, rischia seriamente la paralisi – dice l’assessore Ugo Costa – purtroppo, sta per andare in pensione anche il dirigente Maria Morinello che ha sempre portato avanti gli uffici e verrà a mancare un traino fondamentale. Parliamo di servizi destinati a utenti in difficoltà e a categorie fragili, compresi i disabili. Non ci sono prospettive. Andiamo avanti facendo leva sulla buona volontà dei pochi dipendenti rimasti in servizio mentre la mole di lavoro aumenta. Non c’è soltanto la questione del reddito di cittadinanza ma sta maturando quella dei tanti utenti esclusi dalla misura o ai quali è stata revocata. Richiederanno un supporto e gli uffici non hanno una struttura tale da far fronte a tutti questi impegni. Stiamo assicurando solo l’essenziale e attraverso iniziative strettamente istituzionali ma certamente lo scenario è veramente complesso. Non voglio fare la cassandra, ma il futuro immediato sarà molto difficile”. Con il dissesto, peraltro, non ci sono garanzie neanche per la copertura finanziaria di programmi come quello per gli Rmi. “Se non possiamo assicurare la copertura finanziaria – sottolinea Costa – non sarà possibile neanche anticipare le attività”. I fondi, anche per ulteriori programmi di supporto e sostegno, potrebbero arrivare da caselle come quella del Pnrr. Però non c’è personale in numero adeguato, in municipio, che possa essere adibito alla progettazione e alla programmazione delle proposte per i finanziamenti.