Dighe al palo, acqua sversata e agricoltori al collasso: Gentile, “paghiamo servizi assenti”

Gela. Le piogge di questo periodo non sono servite a molto, almeno rispetto all’acqua invasata nelle dighe del territorio. Di fatto, continua a finire in mare, soprattutto quella che parte dalla diga Disueri. Gli agricoltori della Piana da anni segnalano e denunciano le storture di un comparto economico appeso a un filo. Senza acqua, in vista dei mesi primaverili ed estivi, si riproporrà un copione già visto, con la crisi che morde e la siccità che non fa sconti. Le produzioni non permettono di stare al passo, in un mercato che risente dell’importazione dall’estero e a costi molto più bassi. A Disueri, come indica il presidente dell’associazione “Santa Maria” Gaetano Gentile, l’acqua continua a defluire per essere semplicemente sversata. Non arriva ai campi. Come se non bastasse, agli agricoltori pervengono le notifiche per il pagamento delle “quote fisse” arretrate. In sostanza, non hanno servizi e non hanno acqua, ma devono comunque pagare per il Consorzio di bonifica.