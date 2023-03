Dighe, “i fondi ci sono ma vanno usati”: Gran Sicilia, “politica vada oltre la campagna elettorale”

Interventi infrastrutturali di questo tipo sarebbero fondamentali per aree rurali in crisi da anni e senza garanzie di approvvigionamento idrico. “Dopo aver visto servizi in Tv e sulla stampa su dighe piene ed acqua versata in mare, e visto che già circolano articoli su giornali su previsioni di siccità per la prossima estate, come ogni anno, ci chiediamo cosa aspettano alla Regione a darsi una mossa.E ci chiediamo perchè i sindaci del comprensorio utilizzino l’agricoltura solo come argomento per campagne elettorali senza poi dar seguito, dall’alto della loro posizione e dei millantati buoni uffici presso illustri onorevoli potenti, a spingere per sanare una situazione che porterebbe all’agricoltura l’elemento primo per produrre: l’acqua!Avendo verificato l’inutilità delle Pec come mezzo di comunicazione con le pubbliche amministrazioni, segnaliamo e denunciamo a mezzo stampa nella speranza di raccogliere una reazione sull’argomento al di fuori delle campagne elettorali. Finora c’è un vuoto assoluto – conclude Scicolone – che lascia i produttori in stato di totale abbandono. Anzi, ad onor del vero, un rappresentante del territorio, da qualche settimana, sta dialogando con noi di Gran Sicilia per conoscere meglio la realtà dei fatti e valutare le azioni possibili. Si tratta della senatrice Stefania Craxi, l’unica fra tanti consiglieri, sindaci, deputati, senatori che dovrebbero rappresentarci e coi quali abbiamo tentato invano di affrontare il problema, che ci ha degnato di una risposta e continua a manifestare interesse per la questione. Ai produttori agricoli chiediamo di coalizzarsi, di fare squadra, al di fuori delle associazioni di categoria che si sono mostrate assenti, e chiedere ciò che è doveroso avere.I soldi ci sono, se l’acqua non arriva non è colpa della siccità”.