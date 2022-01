Dilaga il contagio Covid in città, 576 nuovi positivi: un paziente è deceduto

Gela. I numeri del contagio Covid, in città, sembrano ormai fuori controllo. In appena ventiquattro ore, sono risultati positivi altri 576 pazienti, in isolamento domiciliare. Il totale sale a 2.619 contagiati. I guariti sono 141. C’è un altro decesso, di un paziente gelese positivo al Covid (è il centotreesimo dall’inizio della pandemia). Due pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria e uno in rianimazione. Un altro paziente gelese è stato dimesso.