Dimensionamento scolastico, Scerra: “Sindaco faccia chiarezza, non escludo monotematico”

L’esponente di Fratelli d’Italia considera essenziale il rispetto dei servizi territoriali e della copertura di tutte le zone della città. “Sono stato più volte contattato da dirigenti scolastici di istituti locali – continua – e stanno maturando tante perplessità. Il consiglio comunale, ad oggi, non è mai stato informato su quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione”. “Ci sono anche istituti che potrebbero sparire, come la scuola “San Francesco”. L’istituto “Giovanni XXIII” sarà ancora con la “Quasimodo”, nonostante sia una scuola dell’area che serve la zona di Settefarine? Che scelte verranno fatte sull’istituto “Sturzo”? Anche in questo caso ci sono tante voci”. Per Scerra, serve aprire un confronto istituzionale, finalizzato “ad una riflessione costruttiva”. “Eventuali errori andrebbero a danneggiare l’intera comunità”, sottolinea. “Dobbiamo tutti avere le idee chiare. Tutti i dirigenti scolastici vanno messi intorno allo stesso tavolo – conclude – il sindaco cosa vuole fare? Mi aspetto un incontro urgente”.