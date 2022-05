Dimissioni Bennici, attesa per il sì di Caruso su surroga: consiglio riapre al pubblico

Gela. Già da questa sera, in consiglio comunale si ritorna all’apertura al pubblico, dopo le restrizioni imposte dalla disciplina anti-contagio Covid. Il presidente Salvatore Sammito ha autorizzato la presenza, seguendo le disposizioni del decreto cosiddetto “Cura Italia”. Sarà comunque possibile continuare a seguire in streaming, all’indirizzo istituzionale. Lo stesso Sammito attende che arrivi il via libera alla surroga del consigliere dimissionario Sandra Bennici. L’esponente di Fratelli d’Italia ha già comunicato l’addio all’assise civica, a seguito dei fatti dell’inchiesta “Avaritia” che la vedono coinvolta. Sarà il segretario generale a dare l’ok. Poi, il presidente convocherà il primo dei non eletti nella lista del partito della Meloni. Il posto rimasto vuoto dovrebbe prenderlo Giuseppe Caruso, che attualmente lavora fuori dalla Sicilia. I vertici locali di Fratelli d’Italia hanno chiesto indicazioni a Sammito, rispetto all’iter da adottare.