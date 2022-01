Dimissioni Cosentino, in Comune tanti vuoti d’organico: Greco, “valuteremo con segretario”

Gela. Il più che probabile addio del dirigente Grazia Cosentino, potrebbe ulteriormente aggravare i problemi di organico, a Palazzo di Città. L’ingegnere, che va verso l’uscita dal municipio, in questi ultimi anni ha portato avanti procedure molto complesse, dal servizio rifiuti, passando per l’urbanistica, le bonifiche e da ultimo anche il programma di finanziamento “Qualità dell’abitare”. Il sindaco Lucio Greco dovrà valutare la situazione complessiva, anche rispetto agli incarichi dei rup. “Il dirigente Cosentino ha dato il preavviso delle dimissioni – conferma l’avvocato – appena matureranno i tempi, valuteremo il da farsi, anche con il segretario generale e con gli altri dirigenti. Sicuramente, è una situazione che va affrontata. Potrebbe esserci un interim, per non lasciare scoperte le procedure avviate”. L’ingegnere Cosentino, in qualità di rup, ha svolto l’incarico sul progetto della gara per il servizio rifiuti, attraverso l’attività per conto della Srr4 e mantenendo le interlocuzioni tecniche, con la società in house “Impianti Srr”, che ha ottenuto l’affidamento. Solo pochi giorni fa, ha inoltrato una relazione, sempre sul servizio rifiuti, che ha confermato le criticità ma anche i tentativi della “Impianti Srr” di arrivare alla stipula del contratto attuativo, anche per Gela. Attraverso una nota, inviata al dirigente Cosentino dal segretario generale, è stato però deciso che l’ingegnere dovesse interrompere il rapporto con la Srr4.