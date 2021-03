Addio a Rocco Morello, con i suoi scatti ha raccontato Gela

Come tutti noi venne travolto dalla guerra di mafia e la sua macchina fotografica questa volta impressionò pellicole in bianco e nero di morti ammazzati, di vedove che piangevano i corpi inermi dei propri cari, di sangue che scorreva sotto i teli bianchi posti sui cadaveri dalla scientifica.

Fu ospite del Quotidiano di Gela durante la rassegna “I Venerdì di Cronaca” . Espose centinaia di foto che raccontavano mezzo secolo di vita di Gela.

Sapeva raccontare barzellette come pochi ed aveva una memoria impressionante. Un mese fa abbiamo tentato di raggiungerlo a casa per raccontare su TRINCEE questo pezzo di storia ma Rocco stava già molto male. Stava per essere ricoverato in ospedale, da cui non è più uscito.

Addio Rocco, non avevi il tesserino di giornalista ma di lezioni potevi darne a tutti perché eri un vero “cronista di strada”.

Ai familiari giunga il nostro affetto.