Dionisi “La Cremonese ha forza e qualità, ma anche il Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – “Vogliamo giocare subito, quando i risultati non sono positivi, la cosa migliore è pensare alla partita successiva”. Sono le parole del tecnico del Palermo Alessio Dionici alla vigilia della trasferta di Cremona, la terza di fila (complici i lavori al Barbera), dopo i due ko contro Brescia e Pisa. “Col Pisa non posso dire che la prestazione sia stata negativa – prosegue – il risultato è stato una conseguenza di alcuni errori importanti. A Cremona affronteremo una squadra forte, tra le maggiori candidate alla vittoria, finalista play-off, sappiamo il loro valore ma non dobbiamo dimenticarci il nostro. La Cremonese ha un allenatore e giocatori molto bravi, hanno fatto un gran cammino lo scorso anno, anche se non coronato con la promozione, si sono rinforzati. E’ una squadra di qualità, come lo siamo noi”. Dioisi commenta l’arrivo di Sirigu, ingaggiato dopo l’infortunio di Gomis: “Sono molto contento per l’arrivo di Salvatore, non la devo descrivere io la sua carriera che parla per lui. Ha voluto Palermo, per lui si chiude un cerchio e lo vuole chiudere nella maniera migliore possibile. E’ un portiere con carisma, qualità indiscusse e averlo inserito è un valore aggiunto”.

