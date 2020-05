Direzione obbligatoria in via Cairoli mentre c’è la Ztl, multe e proteste

Gela. Curioso episodio ieri pomeriggio in centro storico. In via Cairoli il transito veicolare è stato dirottato per l’intera giornata in via Filippo Morello e di conseguenza in corso Vittorio Emanuele per consentire una serie di lavori nel tratto che porta a piazza Roma. Un cartello posizionato dalla ditta incaricata obbligava le auto a deviare verso il corso cittadino. Peccato che nessuno abbia pensato che dalle 18 si attiva la Ztl in corso Vittorio Emanuele. Morale della favola, decine di automobilisti, non sapendo dell’interruzione, sono stati costretti a deviare verso il centro in piena Ztl e quindi a rischio automatico di multe.