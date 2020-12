Direzione Pd, dem a confronto con Provenzano: Di Cristina continua dialogo con ministro

Gela. Lo stretto legame politico tra l’attuale segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina e il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, da tempo non è più un mistero per nessuno. La linea del partito, in città e provincia, segue quella dell’area di appartenenza sia del ministro che del segretario territoriale. Nel primo pomeriggio di oggi, i dem ritorneranno ad incontrare Provenzano. E’ fissata una direzione provinciale del partito, per fare il punto della situazione e guardare al prossimo anno, con scadenze elettorali anche molto importanti. Il ministro, solo pochi giorni fa, avrebbe dovuto avere una videoconferenza con il sindaco Lucio Greco e con gli altri primi cittadini del comprensorio, attraverso un tavolo in prefettura. Gli impegni istituzionali hanno fatto slittare tutto, a data a quanto pare da destinarsi. Quello del pomeriggio di oggi, invece, sarà un confronto meno istituzionale e più di partito, con Di Cristina che si trova davanti a decisioni comunque importanti. La situazione di Gela continua ad essere una delle più intricate. Sono mesi ormai che i democratici non fanno più parte della maggioranza del sindaco Lucio Greco, nonostante l’abbiano sostenuto alle amministrative dello scorso anno. La loro posizione politica non è semplice da decifrare. In aula consiliare, gli esponenti del Pd Alessandra Ascia e Gaetano Orlando si muovono certamente non all’unisono di un’opposizione che è principalmente di centrodestra. Non si registrano particolari intese neanche con i cinquestelle, nonostante l’esperimento romano. I dem hanno sempre spiegato che la loro, in città, è un’opposizione “costruttiva”, tendenzialmente interessata solo allo sviluppo della città. All’appello, però, si sono aggiunti i voti contrari agli atti finanziari e una certa ritrosia verso tanti pro-Greco. Non mancano le voci di possibili riavvicinamenti al sindaco e si ipotizzava che l’incontro dell’avvocato con Provenzano potesse far risalire le quotazioni del Pd, anche in una prospettiva di più convinta collaborazione.