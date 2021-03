Direzione Pd, Greco e non solo: dialogo può riprendere, ma dem non hanno fretta

Siragusa ne ha approfittato per ritornare sui contorni di un partito che deve guardarsi intorno e pensare alle alleanze. Con i grillini del Movimento cinquestelle, ci sono stati i primi approcci, anche a livello locale. Il segretario pensa ad aggregazioni con chi sarà disponibile a sposare un programma preciso. L’addio di un anno fa alla giunta non ha prodotto squarci irreparabili nella tela dei rapporti tra il partito e il sindaco. Ancora oggi, i dem non hanno compreso le ragioni di alcune scelte adottate da Greco, che sono state decisive per far maturare la decisione di dire basta, almeno per ora. Il messaggio veicolato tra le stanze “virtuali” del Pd è ormai chiaro, “tutto è possibile e nessuno può prevedere quello che accadrà”. In casa Pd, nessuno ha fatto i salti di gioia dopo l’annuncio dell’intesa tra l’avvocato e gli ex dem di Italia Viva. I rapporti tra “compagni” di un tempo, in molti casi sono ai minimi e condividere un percorso amministrativo insieme, magari al tavolo di Greco, pare tutt’altro che assodato. Siragusa e i suoi riferimenti principali scrutano l’avvocato Greco e intanto lavorano ad intese e ad idee per la città. Non tutti hanno dato riscontro favorevole, fino ad ora, al lavoro dell’amministrazione comunale. Tra i dem, serpeggia la convinzione che un eventuale rientro dovrebbe essere accompagnato da garanzie di un certo spessore politico. Niente comprimari ma soltanto un rapporto alla pari. Una decisione vera e propria non c’è e pare non fosse questo il focus della riunione fissata da Siragusa. Anche la composizione complessiva della segreteria cittadina del partito non è una necessità impellente. “C’è una direzione aperta a tanti esponenti locali del partito – aggiunge Siragusa – anche se comunque lavoreremo per avere una segreteria completa. Non ci siamo riuniti per decidere questo. Siamo forse l’unico partito in città che si riunisce e che discute apertamente”. Se Greco e il Pd ritorneranno sui rispettivi passi, pare presto per dirlo. Siragusa, così come Di Cristina prima di lui, non chiuderà il canale istituzionale con il sindaco, ma ipotizzare sviluppi successivi sembra prematuro. L’avvocato, in tempi stretti, dovrà anzitutto rispondere ai suoi attuali alleati, per poi pensare al Pd.