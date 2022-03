Dirigenti Comune, Tuccio lascerà ad ottobre: accolta istanza per il pensionamento

Gela. In municipio, le carenze di personale negli uffici sono quasi croniche, nell’attesa dei concorsi, con iter ancora in atto. Da diverse settimane, la situazione è piuttosto complessa tra i dirigenti. A loro volta, sono pochi e devono gestire un carico di lavoro sempre maggiore. L’ingegnere Grazia Cosentino ha deciso di lasciare il municipio, non condividendo diverse scelte dell’amministrazione comunale e del sindaco. Pare essere rientrato invece il caso dell’altro dirigente, Antonino Collura, a sua volta gravato da un carico di lavoro difficile da gestire. Il sindaco ha disposto la nomina dell’avvocato Mario Picone, che ad interim guiderà il settore ambiente, alleggerendo i compiti che toccavano ancora una volta a Collura. E’ in corso la procedura per individuare un nuovo dirigente all’ambiente. E’ stato necessario riattivare l’avviso.