Dirigenti dimissionari, caso in consiglio: Bennici, “Greco spieghi se ci sono divergenze”

Allo stesso tempo, il consigliere di centrodestra attende dal sindaco risposte sulle soluzioni da adottare, per sopperire all’assenza di due figure dirigenziali, “dopo un servizio svolto in modo lusinghiero per tanti anni”, aggiunge. Collura e Cosentino, anche nell’ultimo periodo, hanno portato avanti settori molto complessi e le loro dimissioni preoccupano, non poco, anche gli ambienti della maggioranza del primo cittadino. Per Greco, funzionari e dirigenti comunali hanno “il dovere morale di non sottrarsi ai propri compiti”.