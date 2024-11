Dirigenti, in municipio è ancora piena emergenza: interim all’ambiente ma Ferro potrebbe lasciare

Gela. La pianta dirigenziale, in municipio, è tra gli aspetti che più preoccupano. Le fila sono assai ristrette e ulteriori assestamenti potrebbero registrarsi nelle prossime settimane. Pare infatti che il segretario generale Carolina Ferro possa lasciare il municipio. Avrebbe avanzato una richiesta in tal senso al sindaco Di Stefano. Il segretario si insediò a Palazzo di Città lo scorso anno, scelta dall’allora sindaco Greco. Da quel momento, ha affrontato la complessa situazione finanziaria del municipio con tutti gli adempimenti scaturiti dal dissesto. Se dovesse effettivamente congedarsi dal Comune, il sindaco sarebbe comunque chiamato ad individuare un sostituto, in tempi stretti. Il segretario, durante la sua permanenza in municipio, ha spesso svolto funzioni ad interim in settori delicati, rimasti senza una copertura dirigenziale. In giornata, il primo cittadino le ha prorogato, per il mese di novembre, quello all’ambiente e al decoro urbano.