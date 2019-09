“Disabili non rispettati”, auto su marciapiedi e in stalli riservati: “Amministratori incompetenti”

“Sono stanco, mi sono adagiato alla maleducazione e all’incuranza dell’amministrazione. La polizia municipale non rispetta i disabili, tantomeno i cittadini e la collettività. Il sindaco e tutta l’amministrazione hanno preso in giro i cittadini, promettendo loro che ci sarebbe stata una stagione del cambiamento – dice amareggiato – cambiamento c’ è stato, tutto peggio di prima. Il sindaco in campagna elettorale aveva promesso di revocare il rapporto con Caltaqua, ma la società c’è ancora. Battaglie contro la raffineria, ma fortunatamente la green refinery è partita. La Tekra sarà garantita per qualche altro anno e le bugie sono più grandi delle altre amministrazioni. Mi convinco di avere fatto bene a non votarli. L’ignoranza si può perdonare, l’incompetenza no. Sono fortunato ad essere un diversamente abile, perché il grande Dio mi ha lasciato in vita. Però, e dico però, esistono dei disabili di cuore che se ne fregano di chi è come me. Grazie amministratori incompetenti, con voi la nostra città sfiorerà la bellezza di un quasi paesino di montagna”.