Disabili, passa atto di indirizzo ma FI rompe con i pro-Greco: Gnoffo, “non c’è buona fede”

Gela. Priorità alla gara pubblica per i servizi destinati ai disabili. In aula consiliare, è passato l’atto di indirizzo presentato da diversi esponenti di maggioranza, soprattutto civici. Dieci sì e sei astenuti, questo l’esito finale della votazione. L’assessore Nadia Gnoffo, però, ha espresso tutta la sua contrarietà e Forza Italia si è astenuta sull’atto, così come l’opposizione. Sembra ancora più netto lo strappo tra gli azzurri e il resto dei pro-Greco. “Con questo atto di indirizzo – spiega Gnoffo – i consiglieri strumentalizzano il tema della disabilità e lo trattano in maniera superficiale”. L’assessore, rispondendo all’atto di indirizzo letto in aula dal consigliere di “Una Buona Idea” Rosario Faraci, pur senza inasprire i toni, ha preso le distanze dai proponenti. “Perché si fa riferimento solo alla gara? La trasparenza richiesta dai consiglieri si può avere anche con il sistema dell’accreditamento – ha detto – la garanzia sulla trasparenza l’hanno già data sia il dirigente che il segretario generale”. L’assessore si è poi rivolta al consigliere dell’Mpa Valeria Caci. “Anche il consigliere dovrebbe conoscere il sistema dell’accreditamento – ha continuato – visto che ha lavorato in un progetto di educativa assistenziale in uno dei Comuni del distretto e nello stesso periodo in cui era presidente della commissione servizi sociali”. In sostanza, ha sollevato un possibile caso di incompatibilità e ha ribadito di nutrire più di un dubbio sul fatto che “possa esserci buona fede in quest’atto di indirizzo”.