Disabili senza accessi in spiaggia, Bennici: “Altro fallimento dell’amministrazione”

Gela. Spiaggia off limits per i disabili. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici segnala le pessime condizioni che si riscontrano nei pochi accessi destinati ai diversamente abili, proprio sul lungomare. “Come ogni anno, c’è il serio problema delle persone speciali, che lottano ogni giorno per superare i limiti imposti dalle loro disabilità e per migliorare la propria qualità della vita, e alle quali viene negato il diritto di accedere in spiaggia anche solo per ammirare un tramonto.Nonostante la sensibilizzazione di questi anni, non sono previste nuove passerelle per l’accesso in spiaggia e non esiste una passerella che arrivi alla battigia senza difficoltà – dice – sarebbe come pretendere di muoversi con il teletrasporto, dato che l’amministrazione del sindaco Greco non riesce a garantire un piano spiaggia e gli unici accesi ai disabili sono non solo ricoperti dalla sabbia ma anche dall’erba, quindi significa che sono passati parecchi mesi dall’ultima volta che la passerella è stata ripulita”.