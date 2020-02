Disagi a Macchitella, comitato ha incontrato amministrazione comunale: “Vigileremo su impegni”

Gela. Un confronto sui tanti disservizi che sono ancora presenti nel quartiere. I rappresentanti del comitato Macchitella hanno incontrato il sindaco Lucio Greco, l’assessore Ivan Liardi e il dirigente Emanuele Tuccio. “Con tanti disagi a livello cittadino, l’amministrazione comunale ci ha ascoltati – dicono il presidente Gioacchino Gradito e il vice Luca Faraci – e noi abbiamo esposto tutte le grosse inadempienze sia per l’illuminazione sia per la segnaletica, che mancano in tante zone del quartiere. Anche sulla spazzatura ci siamo confrontati. Le colpe non sono dei cittadini che potrebbero essere invogliati. L’amministrazione ha spesso fatto degli errori su questo fronte”. La riunione si è protratta per circa un’ora. La segnaletica, come confermato dall’amministrazione comunale, dovrebbe essere installata a breve. Inoltre, sono stati ricordati i progetti per il traffic calming e per il percorso agility, depositati in Regione e finanziati con i soldi del Patto per il Sud.