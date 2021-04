Disagi al centro tamponi di “Brucazzi”: “Operatori arrivati in ritardo e senza chiavi”

“Il primo tampone è stato effettuato alle 10,05 – assicura Vincenzo S. – L’appuntamento era per le 9. Sono arrivato sul posto alle 8,45 e ho trovato una decina di persone in attesa, dentro le loro macchine incolonnate alla lunga coda”. La fila delle autovetture, come evidenziato da molti utenti adirati, intorno alle 9,30 era cresciuta a dismisura. “La coda delle autovetture – accusa Vicenzo S. – arrivava oltre l’area industriale, nei pressi del tribunale ma sicuramente davanti il centro vaccinale all’ex mattatoio”.

Non sono mancate le polemiche nei confronti degli operatori quando, anche per gli eccessivi tempi di attesa, qualcuno è stato costretto ad urinare in strada a causa dell’assenza di bagni chimici.

“I primi operatori sono arrivati al terminal bus alle 9,15 – conclude Vincenzo S. – Hanno ammesso candidamente di avere dimenticato le chiavi della struttura. Una distrazione colmata dal medico giunto sul posto alle 9,45 – conferma l’uomo – ma per iniziare i primi tamponi abbiamo dovuto aspettare che venisse allestita l’area tamponi. Finalmente alle 10,05 hanno iniziato i test”.