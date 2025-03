“Disastro ambientale”, tutti assolti manager e operatori Eni: niente responsabilità per Raffineria

Gela. Tutti assolti, con formule che vanno dal “non aver commesso il fatto” e fino al “fatto non costituisce reato”. Il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Martina Scuderoni ed Eva Nicastro), ha concluso così il lungo procedimento scaturito dalla maxi inchiesta sul presunto disastro ambientale innominato, contestato a manager e operatori delle società del gruppo Eni, attive in città. L’assoluzione è stata disposta per Battista Grosso, Bernardo Casa, Settimio Guarrata, Alfredo Barbaro, Marcello Tarantino, Lorenzo Fiorillo, Antonino Galletta, Renato Maroli e Massimo Barbieri (per loro la procura aveva concluso con la richiesta di condanna a tre anni di reclusione come indicato dal pm Gaetano Scuderi) e ancora per Salvatore Losardo, Michele Viglianisi, Arturo Anania, Emanuele Caiola, Paolo Giraudi, Massimo Pessina, Rosario Orlando, Giuseppe Ricci, Pietro Caciuffo e Pietro Guarneri (rispetto a queste posizioni la richiesta era di assoluzione). Il collegio penale ha escluso la responsabilità da illecito amministrativo della società Raffineria di Gela. Solo per alcuni capi di accusa è maturata la prescrizione, come posto dal collegio nel dispositivo. Il pm Scuderi, nella sua requisitoria, ha sostenuto che “la contaminazione è durata anni e ancora oggi non è stata rimossa”. Dal sistema Snox e fino al pet-coke passando per “la barriera fisica inidonea”, l’accusa ha tratteggiato gli aspetti principali che avrebbero favorito il danno patito dal territorio e dalla città, in termini ambientali e di salute collettiva. Le difese, attraverso perizie tecniche, durante il complesso dibattimento, hanno respinto le accuse e ribattuto circa il rispetto delle procedure impartite dalle autorità competenti. I legali degli imputati hanno messo in forte discussione la stessa base dell’eventuale disastro ambientale.