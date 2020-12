Discarica Castelluccio, prime sanzioni: “Non affidatevi a chi smaltisce illecitamente”

Gela. Dopo quanto riportato da questa testata, prendendo spunto dalla denuncia pubblica di una discarica abusiva lungo la strada per il Castelluccio, questa mattina l’amministrazione comunale e gli agenti della municipale sono intervenuti individuando i responsabili dello scempio. Pare che tra i rifiuti abbandonati ci fossero foto e documenti con l’indicazione di alcuni nominativi riconducibili probabilmente ai proprietari. “Sappiamo che si tratta di un uomo di Gela e come siamo risaliti a lui in mezza giornata faremo così anche con tutti gli altri incoscienti che pensano di poter continuare a sporcare impunemente – dice il sindaco Lucio Greco – la nostra città non è una discarica”. Ieri, la strada per accedere al Castello Svevo era praticamente bloccata dalle masserizie abbandonate.