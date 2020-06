Discarica Siculiana, l’avvocato Panebianco alla guida della Catanzaro Costruzioni

Agrigento. E’ uno dei gruppi privati più influenti nel settore dei rifiuti in Sicilia. Alla guida della Catanzaro Costruzioni, proprietaria anche della discarica agrigentina di Siculiana, arriva l’avvocato Giuseppe Panebianco. L’attuale liquidatore dell’Ato Cl2, che ha appena lasciato la gestione del Tmb di Timpazzo alla “Impianti Srr”, è stato anche ai vertici di enti di controllo e gestione del settore sia nell’area nord della provincia di Caltanissetta che in quella di Enna. Il gruppo Catanzaro, dopo la pubblicazione della relazione della commissione regionale antimafia sul ciclo dei rifiuti in Sicilia, è stato al centro di pesanti polemiche, circa la capacità di interferire sul destino di alcune amministrazioni comunali che non avrebbero assicurato le necessaria autorizzazioni. I sospetti si sono concentrati sullo scioglimento dei Comuni di Siculiana e Racalmuto.