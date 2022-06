Discariche abusive e incendi, “Una Buona Idea”: “Un’aggressione al territorio”

Gela. Quella delle discariche abusive, che diventano punti di smaltimento illecito di rifiuti, è “un’aggressione” al territorio. Lo spiegano gli esponenti di “Una buona idea”, che supportano l’azione condotta dalla procura e dai carabinieri, che ha portato alle misure eseguite nelle scorse ore. “Purtroppo il tema del rispetto del posto nel quale si vive continua ad essere sempre aperto. Non ci fa avvertire dubbio alcuno rispetto alla parte di comunità che intendiamo tutelare che è certamente quella che, pur nell’avvicendarsi costante di accadimenti gravissimi contro la città, com’è certamente il caso salito tristemente alla cronaca stamattina, continua ad avere un comportamento rispettoso del posto nel quale vive e dei suoi abitanti. L’abbandono indiscriminato dei rifiuti, che nel tempo, per una sparuta minoranza, è diventata purtroppo una consuetudine, è a tutti gli effetti un’aggressione a danno di tutta la comunità e del senso della bellezza in generale – spiegano gli esponenti del movimento civico – che in tanti scomodano salvo poi macchiarsi di reati contro l’ambiente o contro la collettività, perché di questo si tratta. Ogni azione scellerata a danno del posto in cui viviamo, ancor più se si concretizza nella trasformazione di aree in vere e proprie discariche abusive, macchia e rovina tutta la città, anche quella parte che ben si guarda dall’aggredire il posto nel quale vive e che, invece, lo abita rispettandolo. Ben venga ogni azione finalizzata a stigmatizzare e punire simili atti incivili. La denuncia deve essere la prima azione di riequilibrio di un vivere teso al rispetto dell’ambiente e delle regole”. I civici sostengono gli inquirenti.