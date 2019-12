Disegno politico ben definito contro il meridione: da colonizzatore a colonizzato

Gela. In questo mondo, dove la cultura spadroneggia nello scibile umano, possiamo avere la possibilità di valutare oggettivamente i fatti storici prima e dopo l’invasione voluta dai piemontesi per liberarci dai tiranni Borboni? o dobbiamo dubitare dell’invasione colonizzatrice dei piemontesi?

Prima del gesto benevole e disinteressato dei nordisti, il Regno delle due Sicilie non soffriva del processo migratorio, viveva tranquillamente nei propri paesi, non navigava nell’oro o nel benessere totale, ma non sentiva la necessità di trasferirsi in altre zone del mondo allora conosciute. Questo ci è permesso di sostenerlo senza suscitare reazioni da parte dei sostenitori della politica Sabauda? Subito dopo l’occupazione dei popoli del nord, che i sostenitori definiscono pacifica e per il bene dell’unità d’Italia, per il sud cambia tutto: inizia la leva obbligatoria (prima non esisteva), e non stiamo a ricordare Bronte in Sicilia, l’arruolamento dei giovani meridionali della durata di 8 anni, nasce la legge Pica (per combattere i briganti), l’emigrazione in massa del popolo del sud, verso zone del mondo più ricettive.

Ci è permesso chiederci perché il nord fino al 1860 era obbligato ad emigrare nelle Americhe del sud, forse perché i loro governanti non erano nelle condizioni di mantenere un tenore di vita decente, perché le dominazioni straniere erano ancora predominanti? Sicuramente non abbiamo bisogno di fornire dimostrazioni particolari per asserire che un popolo dominato sta peggio di un popolo libero e autogestito.

Comunque, subito dopo l’invasione dei nordisti tutto cambia, il sud costretto a lasciare i propri territori e chiedere asilo nel mondo, fermando tutte le sue attività produttive, ne esistevano tante anche se di breve durata, alcune resistettero molti anni ma alla fine dovettero chiudere, per incuria dei meridionali, mi chiedo, o forse per un disegno politico ben definito, per fare crescere e sviluppare il nord?

Possiamo credere che i meridionali con l’unificazione siano diventati tutti imbecilli? Il nord cresce. Il sud perisce.

Ogni attività produttiva deve chiudere i battenti a cominciare dalle banche che miracolosamente sono concentrate solo al nord, per finire con le attività produttive che si sono sviluppate solo ed esclusivamente oltre la città di Napoli. A noi sorge il dubbio che sia l’attuazione di un disegno politico ben definito da popolo colonizzatore a popolo colonizzato e mentre il nord si appresta a ripopolare le proprie terre e si avvia a divenire una regione industriale a livello europeo che si permette di asserire che non vuole affittare le sue case di abitazione ai meridionali perché terroni e ignoranti, il meridione precipita sempre più nel baratro.