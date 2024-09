Dissalatori, “tempi dimezzati per la realizzazione degli impianti”

Gela. “La sinergia tra governo nazionale e governo regionale continua a dare i suoi frutti e oggi abbiamo raggiunto un risultato molto importante per la Sicilia e, in particolare, per la provincia di Agrigento”. Lo dice l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, commentando la notizia del dimezzamento dei tempi ottenuto dal presidente Schifani per la riattivazione di tre dissalatori in Sicilia deciso oggi dalla Cabina di regia nazionale sulla siccità.