Dissenso interno indebolisce Greco, Di Pietro: “Sindaco mortifica alleati cambi rotta o si dimetta”

Il centrista ribadisce la sua distanza dall’Udc e dalla decisione di appoggiare il progetto della coalizione pro-Greco. “Personalmente mi ha sorpreso e spiazzato la decisione del sindaco di “annettere” l’Udc in maggioranza e addirittura di nominargli un assessore in giunta. In una sola mossa è riuscito ad annichilire il lavoro fatto da me e da tanti altri amici nell’avere ideato e confezionato la lista centrista che ha preso parte alle ultime elezioni comunali, creando un solco invalicabile con tutta l’area centrista indipendente. Ha mortificato tutti i suoi alleati, facendoli risultare utili e necessari per portarlo alla vittoria, ma assolutamente incapaci ed inaffidabili per il governo della città”. I venti contrari di maggioranza, pian piano, iniziano a far gonfiare le vele del centrodestra locale, in attesa che il Cga ritorni sul ricorso per l’eventuale annullamento dell’esito elettorale.