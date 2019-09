Disservizi e tariffe alle stelle, sindaci su Caltaqua: Greco, “valutiamo relazioni…atti sono pubblici”

Gela. La situazione generale del servizio idrico, anche negli altri Comuni dell’ambito, non sarebbe affatto in linea con quanto stabilito nel contratto. Disservizi e tariffe elevate sarebbero aspetti sottolineati nelle relazioni che i sindaci del territorio hanno fatto pervenire alla commissione tecnica, che si è riunita anche nel pomeriggio di oggi, in municipio a Caltanissetta. “Vorrei rassicurare il segretario della Cisl Emanuele Gallo – dice il sindaco Lucio Greco che ne fa parte – gli atti sono pubblici e non lavoriamo nel segreto. Può chiedere di acquisirli e sicuramente gli verranno consegnati”. Secondo il sindacalista, i lavori “blindati” della commissione non consentirebbero ai cittadini di avere le necessarie informazioni su un tema che li riguarda direttamente. Nel corso della riunione di oggi, è proseguito il confronto tra i componenti e non sono stati trascurati gli accertamenti sull’eventuale sussistenza di cause di revoca del contratto con Caltaqua. “Le valutazioni sono in corso – dice ancora Greco – vorrei ricordare che il Comune di Gela è stato inserito in commissione solo su mia insistenza. Inizialmente, non ne faceva parte. Rescissione del contratto? Se ce ne saranno i presupposti, potrebbe essere anche in danno. Tutti i Comuni hanno trasmesso una relazione sullo stato del servizio idrico nel territorio di riferimento”.