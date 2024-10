Dissesto, Corte dei Conti dice no alla richiesta di parere sulla contrattazione integrativa

Gela. Alla sezione di controllo della Corte dei Conti il sindaco Di Stefano aveva scritto subito dopo l’insediamento, a luglio. Le vicende finanziarie del municipio, come ha confermato lo stesso primo cittadino durante la presentazione dei due nuovi assessori, continuano ad avere la priorità. Ai magistrati contabili aveva richiesto un parere incentrato sulla contrattazione integrativa, destinata ai dipendenti dell’ente. Dalla sezione di controllo arriva però un no all’eventuale approfondimento del tema. L’iniziativa del primo cittadino viene indicata come “oggettivamente inammissibile”. L’obiettivo, in un contesto municipale segnato dal dissesto finanziario, era di capire se ci fossero spazi di manovra, in assenza di bilancio, per “l’attuazione degli istituti contrattuali previsti e disciplinati dall’accordo decentrato”. Il punto di partenza, inoltre, era la presenza delle certificazioni rese dal collegio dei revisori sia in fase di costituzione del fondo delle risorse decentrate sia di stipula dei contratti integrativi. Secondo i magistrati contabili, che sul Comune continuano a tenere i fari accesi, pur sussistendo il requisito di “ammissibilità soggettiva” manca invece quello “oggettivo”.