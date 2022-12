Dissesto e atti finanziari, giunta prova a dialogare con l’opposizione: Faraci pronta ad incontro

Gela. Potrebbe essere il terreno, anche politico, sul quale sondare la disponibilità alla collaborazione da parte dei gruppi che non appoggiano il sindaco Lucio Greco. Tutto ruota intorno agli atti finanziari e al tentativo di non andare incontro al dissesto dell’ente comunale. Questa mattina, nel corso della prima seduta dell’assise civica, in presenza della nuova giunta, si è chiaramente percepito, pur in assenza del sindaco (bloccato da motivi di salute), che l’intenzione è di cercare aperture vere dall’opposizione, anche sugli atti finanziari. Ieri, Greco aveva quasi anticipato il tema, spiegando che nessuno può esimersi dall’affrontare il tema del pericolo dissesto. I suoi assessori, oggi, a più riprese hanno insistito sulla “responsabilità” da mettere in campo a salvaguardia della città. L’ha fatto anzitutto il neo vicesindaco Mariangela Faraci, alla quale è stata affidata la delega probabilmente più delicata in questa fase, quella appunto del bilancio. La professionista ha spiegato di non avere riferimenti di partito e di aver accettato la chiamata del sindaco. L’assessore è pronta a confrontarsi con maggioranza e opposizione proprio sul tema degli atti finanziari e di un dissesto da evitare ad ogni costo. Un tavolo aperto a tutti i consiglieri, ai consulenti, ai funzionari che seguono l’iter e al commissario nominato dalla Regione, dovrebbe tenersi il 9 gennaio (come abbiamo già riferito).