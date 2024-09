Dissesto e bilancio, commissione si confronterà con i revisori: si prepara audizione

L’amministrazione comunale, con in testa il sindaco, vuole chiudere il cerchio prima possibile, anche per sbloccare l’assunzione di un dirigente, assai utile con una pianta organica numericamente deficitaria, e per avere maggiore libertà di manovra. Il bilancio stabilmente riequilibrato e gli strumenti propedeutici, così come le attività sui riaccertamenti e sui debiti fuori bilancio, sono ormai una costante negli uffici finanziari del municipio.