Dissesto, lunedì in aula consiliare: convocata seduta, voto entro il 17 novembre

Gela. È ufficiale la convocazione per lunedì sera. L’aula consiliare torna a riunirsi per varare la dichiarazione di dissesto. All’ordine del giorno, anche due variazioni di bilancio e il regolamento sulle forniture idriche per le utenze non coperte. Il presidente del civico consesso Salvatore Sammito, già ieri a seguito delle due precedenti sedute concluse per mancanza del numero legale, aveva iniziato a valutare una convocazione d’urgenza. Il commissario nominato dalla Regione ha indicato il termine ultimo del 17 novembre per l’approvazione della dichiarazione di dissesto. Se non dovesse arrivare la determinazione dell’aula, il consiglio si scioglierà.