Dissesto, missiva Zappietro: “Termine per le istanze dei creditori va spostato a settembre”

Gela. Il dissesto dell’ente comunale, da alcuni mesi, ha portato all’insediamento della commissione straordinaria di liquidazione, che si occupa del gravame accumulato dal municipio, in termini di debiti e crediti, fino al 2021. I componenti nominati a livello ministeriale hanno fissato un primo termine per tutti i creditori dell’ente, che doveva scadere il 26 luglio. Le richieste però sono tante ed è stato stabilito di far slittare la scadenza per le istanze al 26 agosto. Il consigliere comunale di Italia Viva Alberto Zappietro ha scritto al presidente Giudice, al sindaco Di Stefano e a tutti i gruppi rappresentati in aula. Ritiene infatti che la data di scadenza per la presentazione delle richieste debba essere spostata a fine settembre, almeno al prossimo 20 settembre. Indica le ragioni di questa iniziativa, proprio nella missiva.