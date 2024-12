Dissesto, ok alle somme di cassa destinate alla commissione straordinaria per il pagamento dei debiti

Gela. L’assenso è arrivato, seppur non obbligatorio, anche dal collegio dei revisori. A Palazzo di Città, stretto nei vincoli del dissesto, è iniziata la fase di trasferimento della cassa alla commissione straordinaria di liquidazione. Si tratta delle somme che l’ente ha destinato al pagamento dei debiti pregressi, fino al 2021. Saranno, materialmente, i componenti della commissione straordinaria, mesi addietro nominati a livello ministeriale, a occuparsi delle procedure di pagamento in favore dei creditori. “Abbiamo i dati certi – dice il sindaco Di Stefano che ha mantenuto la delega al bilancio – in questo modo, è stato autorizzato il passaggio della cassa alla commissione”. I componenti dell’Osl, nelle ultime settimane, hanno dato indicazioni precise sull’ammontare complessivo della massa debitoria del municipio, che appunto per il periodo fino al 2021 si aggira intorno ai cinquantacinque milioni di euro. La procedura scelta è quella semplificata: i debiti saranno coperti non oltre la soglia del sessanta per cento, in base al criterio che verrà seguito dai componenti della commissione. La giunta, a sua volta, ha dato l’ok all’iter della procedura semplificata.