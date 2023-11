Dissesto, salta ancora il voto: niente numero legale, si andrà a nuova convocazione

Gela. Il voto sulla dichiarazione di dissesto va incontro ad un altro rinvio. Questa sera, in aula consiliare, è ripresa la seduta interrotta ieri per mancanza del numero legale dopo oltre quattro ore di confronto che è sfociato nello scontro verbale vero e proprio. In serata, non appena i lavori sono ripresi, il consigliere progressista Alessandra Ascia ha chiesto una sospensione. Erano infatti diversi i dipendenti comunali presenti ad assistere. Attendono il provvedimento di giunta per il riconoscimento delle spettanze dovutegli per le performance 2021. Da oltre un anno devono ricevere i pagamenti e di recente si è arrivati all’intesa. Temono però che se la giunta delibererà dopo la dichiarazione di disseto tutto possa finire sul tavolo della commissione straordinaria di liquidazione piuttosto che essere istruito dal dirigente di riferimento. I tempi quindi potrebbero diventare più lunghi.