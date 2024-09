Dissesto, sul percorso del bilancio riequilibrato Di Stefano convocato dalla commissione

Gela. Il bilancio stabilmente riequilibrato è l’unica vera prospettiva che possa dare un’apertura al percorso per superare il dissesto dell’ente comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano, la scorsa settimana, è stato impegnato in un giro di incontri ministeriali, volto proprio ad avere riscontri pratici. Senza l’approvazione del bilancio, l’ente comunale non avrà “ossigeno” sufficiente per tentare di risalire la china, partendo dall’assunzione di un nuovo dirigente. Quello del personale numericamente insufficiente è uno degli aspetti che si collega alle “evoluzioni” finanziarie del municipio. In serata, il primo cittadino sarà in audizione davanti ai consiglieri della commissione bilancio, presieduta dal grillino Vincenzo Tomasi. I componenti intendono avere ragguagli diretti, a partire dall’esito delle riunioni romane. Di Stefano sta interagendo con gli uffici finanziari per fare in modo che la bozza del bilancio stabilmente riequilibrato possa vedere la luce entro fine mese. Non è per nulla semplice ma il sindaco ha chiamato a rapporto tutti, con in testa il segretario generale e il dirigente al bilancio.