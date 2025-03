“Distanti dalla giunta Di Stefano ma vicini alla città”, Mancuso: “Federico e Pellegrino? Siamo plurali”

Gela. Se progressisti e civici stanno cercando di partire dal “modello Gela” per provare la scalata politica alla Provincia e tra due anni alla Regione, il centrodestra deve rilanciarsi, almeno sul piano locale, dopo la sconfitta alle amministrative che hanno dato la fascia tricolore al sindaco Di Stefano. La compagine di opposizione, all’assise civica, sta mantenendo un profilo di “responsabilità” anche se ogni tanto i toni si fanno più sostenuti. Forza Italia, in consiglio con il vicepresidente Biundo, e fuori dal palazzo con alcuni dirigenti del gruppo, va avanti a velocità spesso differenti. I dirigenti spingono sul pedale dell’intransigenza mentre Biundo ha un approccio del tutto differente e più legato alla “responsabilità per la città”. “Non ci sono per nulla incomprensioni – dice il deputato regionale Michele Mancuso che coordina il partito provinciale – il fatto che ci possano essere visioni differenti su un tema non è segno di divisione ma anzi di democrazia e partecipazione alle questioni della città. Confermo che il partito è unito, nonostante le voci infondate. Ci siamo e siamo opposizione a questa giunta e a questa amministrazione, che non si occupano delle vere esigenze”. Il parlamentare è ancora più diretto. “L’assessore Morselli? Forza Italia non è in giunta”, sottolinea rispetto al nuovo ingresso nel governo cittadino, da tempo vicina all’europarlamentare Ue Marco Falcone. Per Mancuso, il partito sta dimostrando di essere vicino alla città. “Non ci rivediamo nell’amministrazione comunale ma grazie a noi è arrivata la norma “sblocca royalties” – dice inoltre – non dimentichiamo il rinnovo dell’accordo di programma. Per la città, Forza Italia ci sarà sempre”. Gli azzurri, come conferma il deputato Ars, attendono le determinazioni del tavolo regionale di centrodestra per quanto concerne le scelte delle provinciali. Al momento, non c’è un’intesa complessiva tra tutte le forze d’area.