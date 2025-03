Disturbi dell’alimentazione e autolesionismo: l’età si abbassa e i casi aumentano

Gela. I disturbi dell’alimentazione e l’autolesionismo sono in preoccupante aumento tra i più giovani, con segnali che possono manifestarsi già a partire dagli 11 anni. Se in passato queste problematiche erano prevalentemente associate alle ragazze, oggi i dati indicano una crescita significativa anche tra i ragazzi. In questo scenario, nasce l’iniziativa “Parole Lilla-Prevenzione e Consapevolezza”, un evento pensato per promuovere una maggiore sensibilizzazione sulla salute mentale, sulla prevenzione dei disturbi psicologici e sull’importanza di un supporto adeguato per i giovani. L’evento, si è tenuto presso la Sala Pinacoteca del Comune, è promosso dal Rotary Club di Gela, dall’Interact Club di Gela, dal Comune di Gela, dal CPS (Centro di Psicologia e Sostegno) e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Gela. Esperti del settore psicologico e medico hanno portato il loro contributo per approfondire il tema della prevenzione e dell’impatto sociale di queste problematiche.