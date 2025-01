Disturbi psicosociali: “Manca personale al centro di salute mentale, centro diurno mai avviato”

Gela. Troppi vuoti in un sistema sanitario locale che dovrebbe invece garantire i circa 2.500 pazienti, nel distretto socio-sanitario, con disturbi psicosociali. Il direttivo dell’associazione “Il giardino” è stato rinnovato, con la presidenza di Franco Tilaro. Proprio dai componenti arriva un monito, di non poco conto. “Il centro di salute mentale manca di figure essenziali – dice Tilaro – c’è una carenza assoluta di psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione. Sono fondamentali e non dovrebbero mai mancare”. Non si sa più nulla neppure del centro diurno della struttura di via Madonna del Rosario. “Era prevista l’apertura, con tanto di finanziamento – precisa il presidente – al momento, non abbiamo nessuna notizia. Anche questo è un disservizio che non possiamo permetterci”.