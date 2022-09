Disueri, progetto in Regione: Arancio, “gara entro fine anno per non perdere il finanziamento”

Gela. Potrebbe essere un primo pezzo di un puzzle molto più complesso, ma provvidenziale per il comparto agricolo locale, che è reduce dall’ennesima estate di passione, senza infrastrutture vere e soprattutto senza acqua. Il progetto di massima per i lavori di ripristino e consolidamento della diga Disueri è stato depositato negli uffici del dipartimento regionale acqua e rifiuti. Verrà trasmesso anche alla direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche. “In questo modo – spiega il parlamentare regionale dem Giuseppe Arancio – parte la procedura per renderlo definitivo e poi esecutivo. Solo così si potrà arrivare alla gara per l’assegnazione dei lavori”. Il parlamentare regionale, che si avvia a chiudere la sua esperienza all’Ars, sta continuando a seguire questo capitolo. “Conosciamo i terribili problemi che devono affrontare gli agricoltori del territorio – spiega – avere acqua dalla diga Disueri, senza farla finire in mare, potrebbe cambiare in meglio il destino dell’intero comparto, che tocca Gela ma anche Niscemi. E’ una delle zone più produttive di tutta la Sicilia ma che è alle strette perché non ci sono dighe capaci di garantire le forniture necessarie”. Sicuramente, la fase di passaggio dal governo Musumeci a quello che verrà scelto dagli elettori il 25 settembre non agevola il lavoro negli uffici palermitani. Si dovrà comunque fare in fretta.