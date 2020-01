“DiventeràBellissima scelga da che parte stare”, Scerra: “Alla riunione c’era esponente del partito”

Gela. “Prima di tutto, il commissario cittadino di DiventeràBellissima farebbe bene a spiegare qual è la posizione del suo gruppo rispetto al ricorso al Tar e all’esposto in procura presentato da Giuseppe Spata”. Il capogruppo consiliare di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, che ha voluto il mini vertice di mercoledì, convocato per mettere insieme tutti gli esponenti dell’alleanza elettorale di centrodestra, non fa mistero di non aver gradito la reazione dell’avvocato Michele Orlando, commissario cittadino del partito del presidente della Regione Nello Musumeci. Per Orlando, non può esserci centrodestra in città senza DiventeràBellissima. “E’ evidente che il commissario abbia frainteso il concetto di coalizione – dice Scerra – la riunione ha interessato non il centrodestra ideologicamente inteso, ma il centrodestra cittadino dell’area di opposizione. Il commissario non è nemmeno ben informato ed aggiornato perché all’incontro, su mio invito, era presente un valido rappresentante di DiventeràBellissima, l’avvocato Anna Comandatore, che è vice coordinatore provinciale ed è stata candidata, in quota DiventeràBellissima, nella lista “Avanti Gela”, della quale sono capogruppo”.