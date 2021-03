Diversamente abili nell’oblio, Kiwanis a supporto: Saluci, “poche strutture”

Stamattina, i soci del Kiwanis, rappresentati da Pippo Abate, hanno avviato una sorta di campagna di solidarietà schierandosi in favore dell’associazione Orizzonte. “Abbiamo provveduto a tendere la mano all’associazione Orizzonte – dichiarano i soci del club Kiwanis, Giuseppe Abbate e Giuseppe Vitale – stanziando dei fondi per riacquistare il materiale che le è stato trafugato e ci teniamo a richiamare l’attenzione della città per aiutare questi ragazzi che tramite lo sport sono rientrati nella vita normale portando anche ottimi risultati alla città”. Il club service Kiwanis, inoltre, come dichiarato dal vicepresidente Vitale, si è già rivolto ad alcune scuole per riuscire ad ottenere la concessione all’utilizzo delle palestre per le attività sportive dell’associazione Orizzonte.