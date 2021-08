Divieto falò e tende in spiaggia, controlli sul litorale per le misure anti-Covid

Gela. Falò e tende, nella notte di Ferragosto, sono assolutamente vietati, soprattutto per impedire assembramenti e nell’ottica delle misure anti-Covid. Un’ordinanza, negli scorsi giorni, è stata firmata dal sindaco Lucio Greco. In queste ore, sono in corso controlli sul litorale, condotti dalle forze dell’ordine, da personale della municipale e della capitaneria di porto. “Non è semplice cercare di arginare la presenza di tende, accampamenti e falò – dice il sindaco Greco – ma stiamo lavorando in stretto contatto con le forze dell’ordine e con tutto il personale impegnato. I controlli coprono tutto il litorale, da Manfria e fino alla zona del lungomare Federico II di Svevia. Stiamo cercando di limitare la presenza nelle spiagge, per falò, feste e accampamenti, soprattutto dei più giovani. Un ringraziamento va a chi sta portando avanti i controlli. Sinergia e collaborazione massima tra la capitaneria, la polizia municipale, la polizia di stato, i carabinieri, la guardia di finanza e l’esercito. Grazie a tutti i dirigenti delle forze dell’ordine e dell’esercito e a chi è impegnato in questa attività di controllo e repressione in tutto il litorale locale”.