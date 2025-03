Divisioni nei due blocchi, affondo di Greco: “Conti spacca il centrodestra, lo ha fatto perdere”

Gela. L’ex sindaco Lucio Greco guarda dall’esterno i due blocchi che si organizzano per le provinciali di secondo livello. Secondo l’avvocato, le incoerenze non mancano, a partire da quello che accade all’Europarlamento. “All’Europarlamento si è registrata, in questi giorni, una spaccatura grave, sia tra le forze di governo sia tra quelle di opposizione. Non solo il Pd si è diviso al suo interno e, comunque, ha votato in maniera difforme dai cinquestelle e fa Avs, ma anche la Lega ha preso una posizione in netto contrasto a FI e FdI. Non si tratta di una divisione su temi secondari o irrilevanti, perché il posizionamento internazionale di un partito ne definisce la vera identità”, spiega. La disamina arriva fino al territorio locale e alla “geografia” in essere per le provinciali. Greco punta dritto al centrodestra.